Валюты / FTCI
FTCI: FTC Solar Inc
6.93 USD 0.03 (0.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTCI за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.77, а максимальная — 7.08.
Следите за динамикой FTC Solar Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.77 7.08
Годовой диапазон
2.13 7.40
- Предыдущее закрытие
- 6.90
- Open
- 6.95
- Bid
- 6.93
- Ask
- 7.23
- Low
- 6.77
- High
- 7.08
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 14.36%
- 6-месячное изменение
- 141.46%
- Годовое изменение
- 1.91%
