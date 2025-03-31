КотировкиРазделы
Валюты / FTCI
Назад в Рынок акций США

FTCI: FTC Solar Inc

6.93 USD 0.03 (0.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FTCI за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.77, а максимальная — 7.08.

Следите за динамикой FTC Solar Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FTCI

Дневной диапазон
6.77 7.08
Годовой диапазон
2.13 7.40
Предыдущее закрытие
6.90
Open
6.95
Bid
6.93
Ask
7.23
Low
6.77
High
7.08
Объем
40
Дневное изменение
0.43%
Месячное изменение
14.36%
6-месячное изменение
141.46%
Годовое изменение
1.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.