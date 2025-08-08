CotizacionesSecciones
FDIS
FDIS: Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

103.47 USD 0.28 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FDIS de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 103.46, mientras que el máximo ha alcanzado 104.12.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
103.46 104.12
Rango anual
74.08 104.75
Cierres anteriores
103.75
Open
104.01
Bid
103.47
Ask
103.77
Low
103.46
High
104.12
Volumen
168
Cambio diario
-0.27%
Cambio mensual
5.01%
Cambio a 6 meses
22.59%
Cambio anual
17.79%
23 septiembre, martes
12:30
USD
Cuenta corriente
Act.
$​-251.312 B
Pronós.
$​-406.051 B
Prev.
$​-439.822 B
13:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
4.04 M
Prev.
4.01 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
-2.0%
Prev.
2.0%
16:35
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.641%