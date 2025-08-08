Divisas / FDIS
FDIS: Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
103.47 USD 0.28 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FDIS de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 103.46, mientras que el máximo ha alcanzado 104.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
103.46 104.12
Rango anual
74.08 104.75
- Cierres anteriores
- 103.75
- Open
- 104.01
- Bid
- 103.47
- Ask
- 103.77
- Low
- 103.46
- High
- 104.12
- Volumen
- 168
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- 5.01%
- Cambio a 6 meses
- 22.59%
- Cambio anual
- 17.79%
23 septiembre, martes
12:30
USD
- Act.
- $-251.312 B
- Pronós.
- $-406.051 B
- Prev.
- $-439.822 B
13:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 4.04 M
- Prev.
- 4.01 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -2.0%
- Prev.
- 2.0%
16:35
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.641%