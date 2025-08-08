Währungen / FDIS
FDIS: Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
103.47 USD 0.28 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FDIS hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 103.46 bis zu einem Hoch von 104.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
103.46 104.12
Jahresspanne
74.08 104.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 103.75
- Eröffnung
- 104.01
- Bid
- 103.47
- Ask
- 103.77
- Tief
- 103.46
- Hoch
- 104.12
- Volumen
- 168
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 5.01%
- 6-Monatsänderung
- 22.59%
- Jahresänderung
- 17.79%
