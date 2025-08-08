KurseKategorien
Währungen / FDIS
Zurück zum Aktien

FDIS: Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

103.47 USD 0.28 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FDIS hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 103.46 bis zu einem Hoch von 104.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDIS News

Tagesspanne
103.46 104.12
Jahresspanne
74.08 104.75
Vorheriger Schlusskurs
103.75
Eröffnung
104.01
Bid
103.47
Ask
103.77
Tief
103.46
Hoch
104.12
Volumen
168
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
5.01%
6-Monatsänderung
22.59%
Jahresänderung
17.79%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%