FDIS: Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

103.47 USD 0.28 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FDIS ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 103.46 e ad un massimo di 104.12.

Segui le dinamiche di Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

FDIS News

Intervallo Giornaliero
103.46 104.12
Intervallo Annuale
74.08 104.75
Chiusura Precedente
103.75
Apertura
104.01
Bid
103.47
Ask
103.77
Minimo
103.46
Massimo
104.12
Volume
168
Variazione giornaliera
-0.27%
Variazione Mensile
5.01%
Variazione Semestrale
22.59%
Variazione Annuale
17.79%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%