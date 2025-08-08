CotationsSections
FDIS: Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

103.47 USD 0.28 (0.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FDIS a changé de -0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 103.46 et à un maximum de 104.12.

Suivez la dynamique Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
103.46 104.12
Range Annuel
74.08 104.75
Clôture Précédente
103.75
Ouverture
104.01
Bid
103.47
Ask
103.77
Plus Bas
103.46
Plus Haut
104.12
Volume
168
Changement quotidien
-0.27%
Changement Mensuel
5.01%
Changement à 6 Mois
22.59%
Changement Annuel
17.79%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%