FDIS: Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

103.47 USD 0.28 (0.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FDIS fiyatı bugün -0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 103.46 ve Yüksek fiyatı olarak 104.12 aralığında işlem gördü.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
103.46 104.12
Yıllık aralık
74.08 104.75
Önceki kapanış
103.75
Açılış
104.01
Satış
103.47
Alış
103.77
Düşük
103.46
Yüksek
104.12
Hacim
168
Günlük değişim
-0.27%
Aylık değişim
5.01%
6 aylık değişim
22.59%
Yıllık değişim
17.79%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%