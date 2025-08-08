货币 / FDIS
FDIS: Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
103.47 USD 0.28 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FDIS汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点103.46和高点104.12进行交易。
关注Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDIS新闻
- Tesla Tops Mag-7 Group in a Month: ETFs in Focus
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Consumer Sentiment Falls To 4-Month Low In September
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Consumer Sentiment Drops Amid Worsening Economic Views
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Consumer Confidence Dips Slightly In August
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Forecast For Jackson Hole Is Cloudy And Unpredictable
- Consumer Sentiment Falls In August Amid Rising Inflation Worries
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Consumer Price Index: Inflation Holds Steady At 2.7% In July, Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Speculation Grows For A Fall Fed Rate Cut
- Tariff Marathon: Sports Shoe Firms Roll Out Financial Adaptations To U.S. Duties
日范围
103.46 104.12
年范围
74.08 104.75
- 前一天收盘价
- 103.75
- 开盘价
- 104.01
- 卖价
- 103.47
- 买价
- 103.77
- 最低价
- 103.46
- 最高价
- 104.12
- 交易量
- 168
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 5.01%
- 6个月变化
- 22.59%
- 年变化
- 17.79%
23 九月, 星期二
12:30
USD
- 实际值
- $-251.312 B
- 预测值
- $-406.051 B
- 前值
- $-439.822 B
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 4.04 M
- 前值
- 4.01 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -2.0%
- 前值
- 2.0%
16:35
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.641%