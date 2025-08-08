报价部分
货币 / FDIS
FDIS: Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

103.47 USD 0.28 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FDIS汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点103.46和高点104.12进行交易。

关注Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
103.46 104.12
年范围
74.08 104.75
前一天收盘价
103.75
开盘价
104.01
卖价
103.47
买价
103.77
最低价
103.46
最高价
104.12
交易量
168
日变化
-0.27%
月变化
5.01%
6个月变化
22.59%
年变化
17.79%
