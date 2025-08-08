КотировкиРазделы
FDIS: Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

103.47 USD 0.28 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FDIS за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.46, а максимальная — 104.12.

Следите за динамикой Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
103.46 104.12
Годовой диапазон
74.08 104.75
Предыдущее закрытие
103.75
Open
104.01
Bid
103.47
Ask
103.77
Low
103.46
High
104.12
Объем
168
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
5.01%
6-месячное изменение
22.59%
Годовое изменение
17.79%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%