DSCF: Discipline Fund ETF
El tipo de cambio de DSCF de hoy ha cambiado un -0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.93, mientras que el máximo ha alcanzado 24.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Discipline Fund ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DSCF hoy?
Discipline Fund ETF (DSCF) se evalúa hoy en 24.00. El instrumento se negocia dentro de -0.46%; el cierre de ayer ha sido 24.11 y el volumen comercial ha alcanzado 26. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DSCF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Discipline Fund ETF?
Discipline Fund ETF se evalúa actualmente en 24.00. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.04% y USD. Monitoree los movimientos de DSCF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DSCF?
Puede comprar acciones de Discipline Fund ETF (DSCF) al precio actual de 24.00. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.00 o 24.30, mientras que 26 y 0.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DSCF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DSCF?
Invertir en Discipline Fund ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.99 - 24.23 y el precio actual 24.00. Muchos comparan 1.14% y 3.99% antes de colocar órdenes en 24.00 o 24.30. Estudie los cambios diarios de precios de DSCF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Discipline Fund ETF?
El precio más alto de Discipline Fund ETF (DSCF) en el último año ha sido 24.23. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.99 - 24.23, una comparación con 24.11 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Discipline Fund ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Discipline Fund ETF?
El precio más bajo de Discipline Fund ETF (DSCF) para el año ha sido 21.99. La comparación con los actuales 24.00 y 21.99 - 24.23 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DSCF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DSCF?
En el pasado, Discipline Fund ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.11 y 2.04% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.11
- Open
- 23.97
- Bid
- 24.00
- Ask
- 24.30
- Low
- 23.93
- High
- 24.00
- Volumen
- 26
- Cambio diario
- -0.46%
- Cambio mensual
- 1.14%
- Cambio a 6 meses
- 3.99%
- Cambio anual
- 2.04%
