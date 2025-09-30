- Panoramica
DSCF: Discipline Fund ETF
Il tasso di cambio DSCF ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.93 e ad un massimo di 24.00.
Segui le dinamiche di Discipline Fund ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DSCF oggi?
Oggi le azioni Discipline Fund ETF sono prezzate a 24.00. Viene scambiato all'interno di -0.46%, la chiusura di ieri è stata 24.11 e il volume degli scambi ha raggiunto 26. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DSCF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Discipline Fund ETF pagano dividendi?
Discipline Fund ETF è attualmente valutato a 24.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DSCF.
Come acquistare azioni DSCF?
Puoi acquistare azioni Discipline Fund ETF al prezzo attuale di 24.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.00 o 24.30, mentre 26 e 0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DSCF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DSCF?
Investire in Discipline Fund ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.99 - 24.23 e il prezzo attuale 24.00. Molti confrontano 1.14% e 3.99% prima di effettuare ordini su 24.00 o 24.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DSCF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Discipline Fund ETF?
Il prezzo massimo di Discipline Fund ETF nell'ultimo anno è stato 24.23. All'interno di 21.99 - 24.23, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.11 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Discipline Fund ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Discipline Fund ETF?
Il prezzo più basso di Discipline Fund ETF (DSCF) nel corso dell'anno è stato 21.99. Confrontandolo con gli attuali 24.00 e 21.99 - 24.23 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DSCF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DSCF?
Discipline Fund ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.11 e 2.04%.
- Chiusura Precedente
- 24.11
- Apertura
- 23.97
- Bid
- 24.00
- Ask
- 24.30
- Minimo
- 23.93
- Massimo
- 24.00
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- -0.46%
- Variazione Mensile
- 1.14%
- Variazione Semestrale
- 3.99%
- Variazione Annuale
- 2.04%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8