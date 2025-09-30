- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DSCF: Discipline Fund ETF
DSCFの今日の為替レートは、-0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり23.93の安値と24.00の高値で取引されました。
Discipline Fund ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DSCF株の現在の価格は？
Discipline Fund ETFの株価は本日24.00です。-0.46%内で取引され、前日の終値は24.11、取引量は26に達しました。DSCFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Discipline Fund ETFの株は配当を出しますか？
Discipline Fund ETFの現在の価格は24.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.04%やUSDにも注目します。DSCFの動きはライブチャートで確認できます。
DSCF株を買う方法は？
Discipline Fund ETFの株は現在24.00で購入可能です。注文は通常24.00または24.30付近で行われ、26や0.13%が市場の動きを示します。DSCFの最新情報はライブチャートで確認できます。
DSCF株に投資する方法は？
Discipline Fund ETFへの投資では、年間の値幅21.99 - 24.23と現在の24.00を考慮します。注文は多くの場合24.00や24.30で行われる前に、1.14%や3.99%と比較されます。DSCFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Discipline Fund ETFの株の最高値は？
Discipline Fund ETFの過去1年の最高値は24.23でした。21.99 - 24.23内で株価は大きく変動し、24.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Discipline Fund ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Discipline Fund ETFの株の最低値は？
Discipline Fund ETF(DSCF)の年間最安値は21.99でした。現在の24.00や21.99 - 24.23と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DSCFの動きはライブチャートで確認できます。
DSCFの株式分割はいつ行われましたか？
Discipline Fund ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.11、2.04%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.11
- 始値
- 23.97
- 買値
- 24.00
- 買値
- 24.30
- 安値
- 23.93
- 高値
- 24.00
- 出来高
- 26
- 1日の変化
- -0.46%
- 1ヶ月の変化
- 1.14%
- 6ヶ月の変化
- 3.99%
- 1年の変化
- 2.04%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8