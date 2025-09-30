クォートセクション
DSCF
DSCF: Discipline Fund ETF

24.00 USD 0.11 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DSCFの今日の為替レートは、-0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり23.93の安値と24.00の高値で取引されました。

Discipline Fund ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DSCF株の現在の価格は？

Discipline Fund ETFの株価は本日24.00です。-0.46%内で取引され、前日の終値は24.11、取引量は26に達しました。DSCFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Discipline Fund ETFの株は配当を出しますか？

Discipline Fund ETFの現在の価格は24.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.04%やUSDにも注目します。DSCFの動きはライブチャートで確認できます。

DSCF株を買う方法は？

Discipline Fund ETFの株は現在24.00で購入可能です。注文は通常24.00または24.30付近で行われ、26や0.13%が市場の動きを示します。DSCFの最新情報はライブチャートで確認できます。

DSCF株に投資する方法は？

Discipline Fund ETFへの投資では、年間の値幅21.99 - 24.23と現在の24.00を考慮します。注文は多くの場合24.00や24.30で行われる前に、1.14%や3.99%と比較されます。DSCFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Discipline Fund ETFの株の最高値は？

Discipline Fund ETFの過去1年の最高値は24.23でした。21.99 - 24.23内で株価は大きく変動し、24.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Discipline Fund ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Discipline Fund ETFの株の最低値は？

Discipline Fund ETF(DSCF)の年間最安値は21.99でした。現在の24.00や21.99 - 24.23と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DSCFの動きはライブチャートで確認できます。

DSCFの株式分割はいつ行われましたか？

Discipline Fund ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.11、2.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.93 24.00
1年のレンジ
21.99 24.23
以前の終値
24.11
始値
23.97
買値
24.00
買値
24.30
安値
23.93
高値
24.00
出来高
26
1日の変化
-0.46%
1ヶ月の変化
1.14%
6ヶ月の変化
3.99%
1年の変化
2.04%
