DSCF: Discipline Fund ETF
DSCF fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.98 ve Yüksek fiyatı olarak 24.03 aralığında işlem gördü.
Discipline Fund ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
What is DSCF stock price today?
Discipline Fund ETF stock is priced at 23.99 today. It trades within -0.04%, yesterday's close was 24.00, and trading volume reached 3. The live price chart of DSCF shows these updates.
Does Discipline Fund ETF stock pay dividends?
Discipline Fund ETF is currently valued at 23.99. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 2.00% and USD. View the chart live to track DSCF movements.
How to buy DSCF stock?
You can buy Discipline Fund ETF shares at the current price of 23.99. Orders are usually placed near 23.99 or 24.29, while 3 and 0.04% show market activity. Follow DSCF updates on the live chart today.
How to invest into DSCF stock?
Investing in Discipline Fund ETF involves considering the yearly range 21.99 - 24.23 and current price 23.99. Many compare 1.10% and 3.94% before placing orders at 23.99 or 24.29. Explore the DSCF price chart live with daily changes.
What are Discipline Fund ETF stock highest prices?
The highest price of Discipline Fund ETF in the past year was 24.23. Within 21.99 - 24.23, the stock fluctuated notably, and comparing with 24.00 helps spot resistance levels. Track Discipline Fund ETF performance using the live chart.
What are Discipline Fund ETF stock lowest prices?
The lowest price of Discipline Fund ETF (DSCF) over the year was 21.99. Comparing it with the current 23.99 and 21.99 - 24.23 shows potential long-term entry points. Watch DSCF moves on the chart live for more details.
When did DSCF stock split?
Discipline Fund ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 24.00, and 2.00% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 24.00
- Açılış
- 23.98
- Satış
- 23.99
- Alış
- 24.29
- Düşük
- 23.98
- Yüksek
- 24.03
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- -0.04%
- Aylık değişim
- 1.10%
- 6 aylık değişim
- 3.94%
- Yıllık değişim
- 2.00%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 1.8%
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 2.1%
- Açıklanan
- -0.3%
- Beklenti
- -0.4%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 45.8
- Önceki
- 41.5
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.326 M
- Önceki
- 7.181 M
- Açıklanan
- 94.2
- Beklenti
- 100.7
- Önceki
- 97.8