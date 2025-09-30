КотировкиРазделы
Валюты / DSCF
DSCF: Discipline Fund ETF

24.00 USD 0.11 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DSCF за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.93, а максимальная — 24.00.

Следите за динамикой Discipline Fund ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DSCF сегодня?

Discipline Fund ETF (DSCF) сегодня оценивается на уровне 24.00. Инструмент торгуется в пределах -0.46%, вчерашнее закрытие составило 24.11, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSCF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Discipline Fund ETF?

Discipline Fund ETF в настоящее время оценивается в 24.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.04% и USD. Отслеживайте движения DSCF на графике в реальном времени.

Как купить акции DSCF?

Вы можете купить акции Discipline Fund ETF (DSCF) по текущей цене 24.00. Ордера обычно размещаются около 24.00 или 24.30, тогда как 26 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSCF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DSCF?

Инвестирование в Discipline Fund ETF предполагает учет годового диапазона 21.99 - 24.23 и текущей цены 24.00. Многие сравнивают 1.14% и 3.99% перед размещением ордеров на 24.00 или 24.30. Изучайте ежедневные изменения цены DSCF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Discipline Fund ETF?

Самая высокая цена Discipline Fund ETF (DSCF) за последний год составила 24.23. Акции заметно колебались в пределах 21.99 - 24.23, сравнение с 24.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Discipline Fund ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Discipline Fund ETF?

Самая низкая цена Discipline Fund ETF (DSCF) за год составила 21.99. Сравнение с текущими 24.00 и 21.99 - 24.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DSCF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DSCF?

В прошлом Discipline Fund ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.11 и 2.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.93 24.00
Годовой диапазон
21.99 24.23
Предыдущее закрытие
24.11
Open
23.97
Bid
24.00
Ask
24.30
Low
23.93
High
24.00
Объем
26
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
1.14%
6-месячное изменение
3.99%
Годовое изменение
2.04%
