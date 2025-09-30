- Übersicht
DSCF: Discipline Fund ETF
Der Wechselkurs von DSCF hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.98 bis zu einem Hoch von 24.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Discipline Fund ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DSCF heute?
Die Aktie von Discipline Fund ETF (DSCF) notiert heute bei 23.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.00 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von DSCF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DSCF Dividenden?
Discipline Fund ETF wird derzeit mit 23.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DSCF zu verfolgen.
Wie kaufe ich DSCF-Aktien?
Sie können Aktien von Discipline Fund ETF (DSCF) zum aktuellen Kurs von 23.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.99 oder 24.29 platziert, während 3 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DSCF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DSCF-Aktien?
Bei einer Investition in Discipline Fund ETF müssen die jährliche Spanne 21.99 - 24.23 und der aktuelle Kurs 23.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.10% und 3.94%, bevor sie Orders zu 23.99 oder 24.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DSCF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Discipline Fund ETF?
Der höchste Kurs von Discipline Fund ETF (DSCF) im vergangenen Jahr lag bei 24.23. Innerhalb von 21.99 - 24.23 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Discipline Fund ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Discipline Fund ETF?
Der niedrigste Kurs von Discipline Fund ETF (DSCF) im Laufe des Jahres betrug 21.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.99 und der Spanne 21.99 - 24.23 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DSCF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DSCF statt?
Discipline Fund ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.00 und 2.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.00
- Eröffnung
- 23.98
- Bid
- 23.99
- Ask
- 24.29
- Tief
- 23.98
- Hoch
- 24.03
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 1.10%
- 6-Monatsänderung
- 3.94%
- Jahresänderung
- 2.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8