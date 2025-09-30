- Visão do mercado
DSCF: Discipline Fund ETF
A taxa do DSCF para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.98 e o mais alto foi 24.03.
Veja a dinâmica do par de moedas Discipline Fund ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DSCF hoje?
Hoje Discipline Fund ETF (DSCF) está avaliado em 23.99. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 24.00, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DSCF em tempo real.
As ações de Discipline Fund ETF pagam dividendos?
Atualmente Discipline Fund ETF está avaliado em 23.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.00% e USD. Monitore os movimentos de DSCF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DSCF?
Você pode comprar ações de Discipline Fund ETF (DSCF) pelo preço atual 23.99. Ordens geralmente são executadas perto de 23.99 ou 24.29, enquanto 3 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DSCF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DSCF?
Investir em Discipline Fund ETF envolve considerar a faixa anual 21.99 - 24.23 e o preço atual 23.99. Muitos comparam 1.10% e 3.94% antes de enviar ordens em 23.99 ou 24.29. Estude as mudanças diárias de preço de DSCF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Discipline Fund ETF?
O maior preço de Discipline Fund ETF (DSCF) no último ano foi 24.23. As ações oscilaram bastante dentro de 21.99 - 24.23, e a comparação com 24.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Discipline Fund ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Discipline Fund ETF?
O menor preço de Discipline Fund ETF (DSCF) no ano foi 21.99. A comparação com o preço atual 23.99 e 21.99 - 24.23 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DSCF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DSCF?
No passado Discipline Fund ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.00 e 2.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.00
- Open
- 23.98
- Bid
- 23.99
- Ask
- 24.29
- Low
- 23.98
- High
- 24.03
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 1.10%
- Mudança de 6 meses
- 3.94%
- Mudança anual
- 2.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8