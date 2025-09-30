- Aperçu
DSCF: Discipline Fund ETF
Le taux de change de DSCF a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.93 et à un maximum de 24.00.
Suivez la dynamique Discipline Fund ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DSCF aujourd'hui ?
L'action Discipline Fund ETF est cotée à 24.00 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.46%, a clôturé hier à 24.11 et son volume d'échange a atteint 26. Le graphique en temps réel du cours de DSCF présente ces mises à jour.
L'action Discipline Fund ETF verse-t-elle des dividendes ?
Discipline Fund ETF est actuellement valorisé à 24.00. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DSCF.
Comment acheter des actions DSCF ?
Vous pouvez acheter des actions Discipline Fund ETF au cours actuel de 24.00. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.00 ou de 24.30, le 26 et le 0.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DSCF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DSCF ?
Investir dans Discipline Fund ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.99 - 24.23 et le prix actuel 24.00. Beaucoup comparent 1.14% et 3.99% avant de passer des ordres à 24.00 ou 24.30. Consultez le graphique du cours de DSCF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Discipline Fund ETF ?
Le cours le plus élevé de Discipline Fund ETF l'année dernière était 24.23. Au cours de 21.99 - 24.23, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.11 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Discipline Fund ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Discipline Fund ETF ?
Le cours le plus bas de Discipline Fund ETF (DSCF) sur l'année a été 21.99. Sa comparaison avec 24.00 et 21.99 - 24.23 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DSCF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DSCF a-t-elle été divisée ?
Discipline Fund ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.11 et 2.04% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.11
- Ouverture
- 23.97
- Bid
- 24.00
- Ask
- 24.30
- Plus Bas
- 23.93
- Plus Haut
- 24.00
- Volume
- 26
- Changement quotidien
- -0.46%
- Changement Mensuel
- 1.14%
- Changement à 6 Mois
- 3.99%
- Changement Annuel
- 2.04%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8