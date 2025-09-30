DSCF: Discipline Fund ETF
今日DSCF汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点23.93和高点24.00进行交易。
关注Discipline Fund ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DSCF股票今天的价格是多少？
Discipline Fund ETF股票今天的定价为24.00。它在-0.46%范围内交易，昨天的收盘价为24.11，交易量达到26。DSCF的实时价格图表显示了这些更新。
Discipline Fund ETF股票是否支付股息？
Discipline Fund ETF目前的价值为24.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.04%和USD。实时查看图表以跟踪DSCF走势。
如何购买DSCF股票？
您可以以24.00的当前价格购买Discipline Fund ETF股票。订单通常设置在24.00或24.30附近，而26和0.13%显示市场活动。立即关注DSCF的实时图表更新。
如何投资DSCF股票？
投资Discipline Fund ETF需要考虑年度范围21.99 - 24.23和当前价格24.00。许多人在以24.00或24.30下订单之前，会比较1.14%和。实时查看DSCF价格图表，了解每日变化。
Discipline Fund ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Discipline Fund ETF的最高价格是24.23。在21.99 - 24.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Discipline Fund ETF的绩效。
Discipline Fund ETF股票的最低价格是多少？
Discipline Fund ETF（DSCF）的最低价格为21.99。将其与当前的24.00和21.99 - 24.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DSCF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DSCF股票是什么时候拆分的？
Discipline Fund ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.11和2.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.11
- 开盘价
- 23.97
- 卖价
- 24.00
- 买价
- 24.30
- 最低价
- 23.93
- 最高价
- 24.00
- 交易量
- 26
- 日变化
- -0.46%
- 月变化
- 1.14%
- 6个月变化
- 3.99%
- 年变化
- 2.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8