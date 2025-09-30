报价部分
DSCF: Discipline Fund ETF

24.00 USD 0.11 (0.46%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DSCF汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点23.93和高点24.00进行交易。

关注Discipline Fund ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DSCF股票今天的价格是多少？

Discipline Fund ETF股票今天的定价为24.00。它在-0.46%范围内交易，昨天的收盘价为24.11，交易量达到26。DSCF的实时价格图表显示了这些更新。

Discipline Fund ETF股票是否支付股息？

Discipline Fund ETF目前的价值为24.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.04%和USD。实时查看图表以跟踪DSCF走势。

如何购买DSCF股票？

您可以以24.00的当前价格购买Discipline Fund ETF股票。订单通常设置在24.00或24.30附近，而26和0.13%显示市场活动。立即关注DSCF的实时图表更新。

如何投资DSCF股票？

投资Discipline Fund ETF需要考虑年度范围21.99 - 24.23和当前价格24.00。许多人在以24.00或24.30下订单之前，会比较1.14%和。实时查看DSCF价格图表，了解每日变化。

Discipline Fund ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Discipline Fund ETF的最高价格是24.23。在21.99 - 24.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Discipline Fund ETF的绩效。

Discipline Fund ETF股票的最低价格是多少？

Discipline Fund ETF（DSCF）的最低价格为21.99。将其与当前的24.00和21.99 - 24.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DSCF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DSCF股票是什么时候拆分的？

Discipline Fund ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.11和2.04%中可见。

日范围
23.93 24.00
年范围
21.99 24.23
前一天收盘价
24.11
开盘价
23.97
卖价
24.00
买价
24.30
最低价
23.93
最高价
24.00
交易量
26
日变化
-0.46%
月变化
1.14%
6个月变化
3.99%
年变化
2.04%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8