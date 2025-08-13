Divisas / CTVA
CTVA: Corteva Inc
70.65 USD 0.74 (1.06%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CTVA de hoy ha cambiado un 1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.77, mientras que el máximo ha alcanzado 71.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Corteva Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CTVA News
- Jefferies reitera calificación de Compra para acciones de Corteva, mantiene precio objetivo de 92 dólares
- Las bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con subidas; el Dow Jones Industrial Average ganó un 0.11%
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Acciones de Corteva caen tras informe sobre posible separación de negocios
- Corteva shares fall as potential split report stirs worries over operational disruptions
- UBS reitera calificación de Compra para acciones de Corteva ante posible separación de negocios
- KeyBanc mantiene calificación de Mejor Rendimiento para Corteva en medio de rumores de división
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- Corteva explores breaking up into two separate companies, WSJ reports
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- DuPont subsidiary Qnity issues $1.75 billion in notes ahead of planned spin-off
- Air Products & Chemicals stock price target raised to $335 by TD Cowen
- Nvidia To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Celanese (NYSE:CE), Carlyle Group (NASDAQ:CG)
Rango diario
69.77 71.10
Rango anual
53.40 77.41
- Cierres anteriores
- 69.91
- Open
- 70.28
- Bid
- 70.65
- Ask
- 70.95
- Low
- 69.77
- High
- 71.10
- Volumen
- 5.437 K
- Cambio diario
- 1.06%
- Cambio mensual
- -4.05%
- Cambio a 6 meses
- 12.00%
- Cambio anual
- 21.20%
