CTVA: Corteva Inc
70.68 USD 0.03 (0.04%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CTVAの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり70.13の安値と71.02の高値で取引されました。
Corteva Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
70.13 71.02
1年のレンジ
53.40 77.41
- 以前の終値
- 70.65
- 始値
- 70.86
- 買値
- 70.68
- 買値
- 70.98
- 安値
- 70.13
- 高値
- 71.02
- 出来高
- 9.708 K
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- -4.01%
- 6ヶ月の変化
- 12.05%
- 1年の変化
- 21.26%
