CTVA: Corteva Inc

70.82 USD 0.14 (0.20%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CTVA fiyatı bugün 0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.39 ve Yüksek fiyatı olarak 71.02 aralığında işlem gördü.

Corteva Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
70.39 71.02
Yıllık aralık
53.40 77.41
Önceki kapanış
70.68
Açılış
70.57
Satış
70.82
Alış
71.12
Düşük
70.39
Yüksek
71.02
Hacim
8.982 K
Günlük değişim
0.20%
Aylık değişim
-3.82%
6 aylık değişim
12.27%
Yıllık değişim
21.50%
21 Eylül, Pazar