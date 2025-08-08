Dövizler / CTVA
CTVA: Corteva Inc
70.82 USD 0.14 (0.20%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CTVA fiyatı bugün 0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.39 ve Yüksek fiyatı olarak 71.02 aralığında işlem gördü.
Corteva Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTVA haberleri
- 2 Hidden Gems For A Blooming Retirement; Yields +6%
- Are Consumer Staples Stocks Lagging Corteva (CTVA) This Year?
- Jefferies, Corteva hissesi için Al tavsiyesini ve 92 dolar hedef fiyatını korudu
- Jefferies reiterates Buy rating on Corteva stock, maintains $92 price target
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Corteva hisseleri, potansiyel iş bölünmesi haberiyle düşüşe geçti
- Corteva shares drop on report of potential business separation
- Corteva shares fall as potential split report stirs worries over operational disruptions
- UBS, Corteva hissesi için potansiyel iş ayrılığı ortamında Al tavsiyesini yineliyor
- UBS reiterates Buy rating on Corteva stock amid potential business separation
- KeyBanc, bölünme söylentileri arasında Corteva hissesi için Ağırlık Artırımı notunu koruyor
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Corteva stock amid breakup rumors
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- Corteva explores breaking up into two separate companies, WSJ reports
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- DuPont subsidiary Qnity issues $1.75 billion in notes ahead of planned spin-off
- Air Products & Chemicals stock price target raised to $335 by TD Cowen
- Nvidia To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Celanese (NYSE:CE), Carlyle Group (NASDAQ:CG)
- Barclays upgrades Corteva stock rating to Overweight on strong growth outlook
- RBC Capital raises Corteva stock price target to $86 on Q2 beat
- DuPont stock price target raised to $94 from $93 at RBC Capital
Günlük aralık
70.39 71.02
Yıllık aralık
53.40 77.41
- Önceki kapanış
- 70.68
- Açılış
- 70.57
- Satış
- 70.82
- Alış
- 71.12
- Düşük
- 70.39
- Yüksek
- 71.02
- Hacim
- 8.982 K
- Günlük değişim
- 0.20%
- Aylık değişim
- -3.82%
- 6 aylık değişim
- 12.27%
- Yıllık değişim
- 21.50%
21 Eylül, Pazar