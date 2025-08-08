Währungen / CTVA
CTVA: Corteva Inc
70.68 USD 0.03 (0.04%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTVA hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.13 bis zu einem Hoch von 71.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Corteva Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
70.13 71.02
Jahresspanne
53.40 77.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 70.65
- Eröffnung
- 70.86
- Bid
- 70.68
- Ask
- 70.98
- Tief
- 70.13
- Hoch
- 71.02
- Volumen
- 9.708 K
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- -4.01%
- 6-Monatsänderung
- 12.05%
- Jahresänderung
- 21.26%
