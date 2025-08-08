货币 / CTVA
CTVA: Corteva Inc
69.91 USD 0.18 (0.26%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CTVA汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点69.45和高点70.40进行交易。
关注Corteva Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTVA新闻
- Jefferies重申Corteva股票买入评级，维持92美元目标价
- Jefferies reiterates Buy rating on Corteva stock, maintains $92 price target
- 美国股市上涨；截至收盘道琼斯工业平均指数上涨0.11%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Corteva股价下跌，因报道称可能分拆业务
- Corteva shares drop on report of potential business separation
- Corteva shares fall as potential split report stirs worries over operational disruptions
- UBS重申对科迪华股票的买入评级，关注潜在业务分拆
- UBS reiterates Buy rating on Corteva stock amid potential business separation
- KeyBanc维持Corteva股票"增持"评级，尽管有拆分传闻
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Corteva stock amid breakup rumors
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- Corteva explores breaking up into two separate companies, WSJ reports
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- DuPont subsidiary Qnity issues $1.75 billion in notes ahead of planned spin-off
- Air Products & Chemicals stock price target raised to $335 by TD Cowen
- Nvidia To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Celanese (NYSE:CE), Carlyle Group (NASDAQ:CG)
- Barclays upgrades Corteva stock rating to Overweight on strong growth outlook
- RBC Capital raises Corteva stock price target to $86 on Q2 beat
- DuPont stock price target raised to $94 from $93 at RBC Capital
- Corteva stock price target raised to $85 from $84 at KeyBanc
日范围
69.45 70.40
年范围
53.40 77.41
- 前一天收盘价
- 70.09
- 开盘价
- 70.05
- 卖价
- 69.91
- 买价
- 70.21
- 最低价
- 69.45
- 最高价
- 70.40
- 交易量
- 9.142 K
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- -5.05%
- 6个月变化
- 10.83%
- 年变化
- 19.93%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值