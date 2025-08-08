통화 / CTVA
CTVA: Corteva Inc
70.82 USD 0.14 (0.20%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CTVA 환율이 오늘 0.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 70.39이고 고가는 71.02이었습니다.
Corteva Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CTVA News
- Are Consumer Staples Stocks Lagging Corteva (CTVA) This Year?
- 제프리스, 코르테바에 ’매수’ 등급 유지… 목표가 92달러 유지
- Jefferies reiterates Buy rating on Corteva stock, maintains $92 price target
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- 코르테바, 사업 분리 가능성 보도에 주가 하락
- Corteva shares drop on report of potential business separation
- Corteva shares fall as potential split report stirs worries over operational disruptions
- 코르테바, 사업 분리 가능성에 UBS ’매수’ 의견 유지
- UBS reiterates Buy rating on Corteva stock amid potential business separation
- 코르테바, 분할 루머 속 KeyBanc ’비중확대’ 유지
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Corteva stock amid breakup rumors
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- Corteva explores breaking up into two separate companies, WSJ reports
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- DuPont subsidiary Qnity issues $1.75 billion in notes ahead of planned spin-off
- Air Products & Chemicals stock price target raised to $335 by TD Cowen
- Nvidia To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Celanese (NYSE:CE), Carlyle Group (NASDAQ:CG)
- Barclays upgrades Corteva stock rating to Overweight on strong growth outlook
- RBC Capital raises Corteva stock price target to $86 on Q2 beat
- DuPont stock price target raised to $94 from $93 at RBC Capital
- Corteva stock price target raised to $85 from $84 at KeyBanc
일일 변동 비율
70.39 71.02
년간 변동
53.40 77.41
- 이전 종가
- 70.68
- 시가
- 70.57
- Bid
- 70.82
- Ask
- 71.12
- 저가
- 70.39
- 고가
- 71.02
- 볼륨
- 8.982 K
- 일일 변동
- 0.20%
- 월 변동
- -3.82%
- 6개월 변동
- 12.27%
- 년간 변동율
- 21.50%
