CTVA: Corteva Inc

69.91 USD 0.18 (0.26%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CTVA за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.45, а максимальная — 70.40.

Следите за динамикой Corteva Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CTVA

Дневной диапазон
69.45 70.40
Годовой диапазон
53.40 77.41
Предыдущее закрытие
70.09
Open
70.05
Bid
69.91
Ask
70.21
Low
69.45
High
70.40
Объем
9.142 K
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
-5.05%
6-месячное изменение
10.83%
Годовое изменение
19.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.