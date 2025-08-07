Валюты / CTVA
CTVA: Corteva Inc
69.91 USD 0.18 (0.26%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTVA за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.45, а максимальная — 70.40.
Следите за динамикой Corteva Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CTVA
- Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,11%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Акции Corteva падают на фоне сообщений о возможном разделении бизнеса
- Corteva shares drop on report of potential business separation
- Corteva shares fall as potential split report stirs worries over operational disruptions
- UBS подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Corteva на фоне возможного разделения бизнеса
- UBS reiterates Buy rating on Corteva stock amid potential business separation
- KeyBanc подтверждает рейтинг Overweight для акций Corteva на фоне слухов о разделении
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Corteva stock amid breakup rumors
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- Corteva explores breaking up into two separate companies, WSJ reports
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- DuPont subsidiary Qnity issues $1.75 billion in notes ahead of planned spin-off
- Air Products & Chemicals stock price target raised to $335 by TD Cowen
- Nvidia To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Celanese (NYSE:CE), Carlyle Group (NASDAQ:CG)
- Barclays upgrades Corteva stock rating to Overweight on strong growth outlook
- RBC Capital raises Corteva stock price target to $86 on Q2 beat
- DuPont stock price target raised to $94 from $93 at RBC Capital
- Corteva stock price target raised to $85 from $84 at KeyBanc
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Corteva stock after strong Q2
- Earnings call transcript: Corteva Q2 2025 beats earnings, raises guidance
Дневной диапазон
69.45 70.40
Годовой диапазон
53.40 77.41
- Предыдущее закрытие
- 70.09
- Open
- 70.05
- Bid
- 69.91
- Ask
- 70.21
- Low
- 69.45
- High
- 70.40
- Объем
- 9.142 K
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- -5.05%
- 6-месячное изменение
- 10.83%
- Годовое изменение
- 19.93%
