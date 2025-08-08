CotationsSections
Devises / CTVA
CTVA: Corteva Inc

70.82 USD 0.14 (0.20%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CTVA a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 70.39 et à un maximum de 71.02.

Range quotidien
70.39 71.02
Range Annuel
53.40 77.41
Clôture Précédente
70.68
Ouverture
70.57
Bid
70.82
Ask
71.12
Plus Bas
70.39
Plus Haut
71.02
Volume
8.982 K
Changement quotidien
0.20%
Changement Mensuel
-3.82%
Changement à 6 Mois
12.27%
Changement Annuel
21.50%
