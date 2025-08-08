QuotazioniSezioni
Valute / CTVA
Tornare a Azioni

CTVA: Corteva Inc

70.82 USD 0.14 (0.20%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CTVA ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.39 e ad un massimo di 71.02.

Segui le dinamiche di Corteva Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTVA News

Intervallo Giornaliero
70.39 71.02
Intervallo Annuale
53.40 77.41
Chiusura Precedente
70.68
Apertura
70.57
Bid
70.82
Ask
71.12
Minimo
70.39
Massimo
71.02
Volume
8.982 K
Variazione giornaliera
0.20%
Variazione Mensile
-3.82%
Variazione Semestrale
12.27%
Variazione Annuale
21.50%
20 settembre, sabato