CTVA: Corteva Inc
70.65 USD 0.74 (1.06%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CTVA para hoje mudou para 1.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.77 e o mais alto foi 71.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Corteva Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CTVA Notícias
- Jefferies mantém recomendação de compra para ações da Corteva, com preço-alvo de US$ 92
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,11%
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Ações da Corteva caem após relatório sobre possível separação de negócios
- Corteva shares fall as potential split report stirs worries over operational disruptions
- UBS reitera recomendação de compra para ações da Corteva em meio a possível separação de negócios
- KeyBanc mantém classificação acima da média para ações da Corteva em meio a rumores de divisão
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- Corteva explores breaking up into two separate companies, WSJ reports
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- DuPont subsidiary Qnity issues $1.75 billion in notes ahead of planned spin-off
- Air Products & Chemicals stock price target raised to $335 by TD Cowen
- Nvidia To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Celanese (NYSE:CE), Carlyle Group (NASDAQ:CG)
- Barclays upgrades Corteva stock rating to Overweight on strong growth outlook
- RBC Capital raises Corteva stock price target to $86 on Q2 beat
- DuPont stock price target raised to $94 from $93 at RBC Capital
- Corteva stock price target raised to $85 from $84 at KeyBanc
Faixa diária
69.77 71.10
Faixa anual
53.40 77.41
- Fechamento anterior
- 69.91
- Open
- 70.28
- Bid
- 70.65
- Ask
- 70.95
- Low
- 69.77
- High
- 71.10
- Volume
- 5.986 K
- Mudança diária
- 1.06%
- Mudança mensal
- -4.05%
- Mudança de 6 meses
- 12.00%
- Mudança anual
- 21.20%
