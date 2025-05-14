Divisas / CHEK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CHEK: Check-Cap Ltd
2.32 USD 0.20 (7.94%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CHEK de hoy ha cambiado un -7.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.16, mientras que el máximo ha alcanzado 2.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Check-Cap Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHEK News
- Futuros de Wall Street reaccionan mixtos antes del recorte de tasas de la Fed | Benzinga España
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Las bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con subidas; el Dow Jones Industrial Average ganó un 0.11%
- 5 acciones en el foco este lunes: HAIN, CHEK, HITI, MWG y PLAY | Benzinga España
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- Las acciones de Check-Cap se disparan tras acuerdo de fusión con MBody AI
- Acciones de Check-Cap se disparan tras acuerdo de fusión con MBody AI
- Check-Cap stock soars on merger agreement with MBody AI
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Tesla Shares Spike Higher - aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Check-Cap se fusionará con MBody AI en impulso de fuerza laboral con IA incorporada
- Check-Cap se fusionará con MBody AI en impulso de IA para fuerza laboral
- Check-Cap to merge with MBody AI in embodied AI workforce push
- Check-Cap claims BMO’s Chris Taves Illegally Attacks Israeli NASDAQ-Listed Company During Wartime
- Check-Cap receives Nasdaq non-compliance letter
- Apollo Technology Capital Corporation Poses Questions That MediPharm Shareholders Should Ask on Management’s Conference Call with Shareholders
Rango diario
2.16 2.68
Rango anual
0.56 3.13
- Cierres anteriores
- 2.52
- Open
- 2.62
- Bid
- 2.32
- Ask
- 2.62
- Low
- 2.16
- High
- 2.68
- Volumen
- 2.704 K
- Cambio diario
- -7.94%
- Cambio mensual
- 236.23%
- Cambio a 6 meses
- 182.93%
- Cambio anual
- 85.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B