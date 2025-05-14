Devises / CHEK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CHEK: Check-Cap Ltd
2.28 USD 0.23 (9.16%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CHEK a changé de -9.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.22 et à un maximum de 2.48.
Suivez la dynamique Check-Cap Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHEK Nouvelles
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Pourquoi les actions de Check-Cap sont en hausse de 183% ; Voici 20 actions en mouvement avant l'ouverture du marché | Benzinga France
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- L’action de Check-Cap s’envole suite à l’accord de fusion avec MBody AI
- Check-Cap stock soars on merger agreement with MBody AI
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Tesla Shares Spike Higher - aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Check-Cap fusionne avec MBody AI pour se lancer dans l’IA incarnée
- Check-Cap to merge with MBody AI in embodied AI workforce push
- Check-Cap claims BMO’s Chris Taves Illegally Attacks Israeli NASDAQ-Listed Company During Wartime
- Check-Cap receives Nasdaq non-compliance letter
- Apollo Technology Capital Corporation Poses Questions That MediPharm Shareholders Should Ask on Management’s Conference Call with Shareholders
Range quotidien
2.22 2.48
Range Annuel
0.56 3.13
- Clôture Précédente
- 2.51
- Ouverture
- 2.35
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Plus Bas
- 2.22
- Plus Haut
- 2.48
- Volume
- 767
- Changement quotidien
- -9.16%
- Changement Mensuel
- 230.43%
- Changement à 6 Mois
- 178.05%
- Changement Annuel
- 82.40%
20 septembre, samedi