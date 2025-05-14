Währungen / CHEK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CHEK: Check-Cap Ltd
2.40 USD 0.11 (4.38%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHEK hat sich für heute um -4.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.26 bis zu einem Hoch von 2.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Check-Cap Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHEK News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- Fusion mit MBody AI lässt Check-Cap-Aktie um 360 % steigen/n
- Check-Cap stock soars on merger agreement with MBody AI
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Tesla Shares Spike Higher - aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Check-Cap und MBody AI fusionieren: Ziel ist Markt für "Embodied AI"
- Check-Cap to merge with MBody AI in embodied AI workforce push
- Check-Cap claims BMO’s Chris Taves Illegally Attacks Israeli NASDAQ-Listed Company During Wartime
- Check-Cap receives Nasdaq non-compliance letter
- Apollo Technology Capital Corporation Poses Questions That MediPharm Shareholders Should Ask on Management’s Conference Call with Shareholders
Tagesspanne
2.26 2.48
Jahresspanne
0.56 3.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.51
- Eröffnung
- 2.35
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Tief
- 2.26
- Hoch
- 2.48
- Volumen
- 424
- Tagesänderung
- -4.38%
- Monatsänderung
- 247.83%
- 6-Monatsänderung
- 192.68%
- Jahresänderung
- 92.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K