Valute / CHEK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CHEK: Check-Cap Ltd
2.28 USD 0.23 (9.16%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CHEK ha avuto una variazione del -9.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.22 e ad un massimo di 2.48.
Segui le dinamiche di Check-Cap Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHEK News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- I titoli da seguire questo lunedì mattina tra rialzi e volumi crescenti - Benzinga Italia
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- Le azioni di Check-Cap salgono alle stelle dopo l’accordo di fusione con MBody AI
- Check-Cap stock soars on merger agreement with MBody AI
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Tesla Shares Spike Higher - aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Check-Cap si fonde con MBody AI per puntare sull’IA incarnata
- Check-Cap to merge with MBody AI in embodied AI workforce push
- Check-Cap claims BMO’s Chris Taves Illegally Attacks Israeli NASDAQ-Listed Company During Wartime
- Check-Cap receives Nasdaq non-compliance letter
- Apollo Technology Capital Corporation Poses Questions That MediPharm Shareholders Should Ask on Management’s Conference Call with Shareholders
Intervallo Giornaliero
2.22 2.48
Intervallo Annuale
0.56 3.13
- Chiusura Precedente
- 2.51
- Apertura
- 2.35
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Minimo
- 2.22
- Massimo
- 2.48
- Volume
- 767
- Variazione giornaliera
- -9.16%
- Variazione Mensile
- 230.43%
- Variazione Semestrale
- 178.05%
- Variazione Annuale
- 82.40%
21 settembre, domenica