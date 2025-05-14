FiyatlarBölümler
CHEK: Check-Cap Ltd

2.28 USD 0.23 (9.16%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CHEK fiyatı bugün -9.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.22 ve Yüksek fiyatı olarak 2.48 aralığında işlem gördü.

Check-Cap Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.22 2.48
Yıllık aralık
0.56 3.13
Önceki kapanış
2.51
Açılış
2.35
Satış
2.28
Alış
2.58
Düşük
2.22
Yüksek
2.48
Hacim
767
Günlük değişim
-9.16%
Aylık değişim
230.43%
6 aylık değişim
178.05%
Yıllık değişim
82.40%
21 Eylül, Pazar