CHEK: Check-Cap Ltd
2.52 USD 0.40 (18.87%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CHEK exchange rate has changed by 18.87% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 2.22 and at a high of 2.88.
Follow Check-Cap Ltd dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
CHEK News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- Check-Cap stock soars on merger agreement with MBody AI
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Tesla Shares Spike Higher - aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Check-Cap to merge with MBody AI in embodied AI workforce push
- Check-Cap claims BMO’s Chris Taves Illegally Attacks Israeli NASDAQ-Listed Company During Wartime
- Check-Cap receives Nasdaq non-compliance letter
- Apollo Technology Capital Corporation Poses Questions That MediPharm Shareholders Should Ask on Management’s Conference Call with Shareholders
Daily Range
2.22 2.88
Year Range
0.56 3.13
- Previous Close
- 2.12
- Open
- 2.59
- Bid
- 2.52
- Ask
- 2.82
- Low
- 2.22
- High
- 2.88
- Volume
- 11.048 K
- Daily Change
- 18.87%
- Month Change
- 265.22%
- 6 Months Change
- 207.32%
- Year Change
- 101.60%
