CHEK: Check-Cap Ltd
2.51 USD 0.19 (8.19%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHEKの今日の為替レートは、8.19%変化しました。日中、通貨は1あたり2.04の安値と2.63の高値で取引されました。
Check-Cap Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHEK News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- Check-Cap株、MBody AIとの合併契約で急騰
- Check-Cap stock soars on merger agreement with MBody AI
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Tesla Shares Spike Higher - aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Check-Cap、具現化AIの労働力推進でMBody AIと合併へ
- Check-Cap to merge with MBody AI in embodied AI workforce push
- Check-Cap claims BMO’s Chris Taves Illegally Attacks Israeli NASDAQ-Listed Company During Wartime
- Check-Cap receives Nasdaq non-compliance letter
- Apollo Technology Capital Corporation Poses Questions That MediPharm Shareholders Should Ask on Management’s Conference Call with Shareholders
1日のレンジ
2.04 2.63
1年のレンジ
0.56 3.13
- 以前の終値
- 2.32
- 始値
- 2.06
- 買値
- 2.51
- 買値
- 2.81
- 安値
- 2.04
- 高値
- 2.63
- 出来高
- 1.969 K
- 1日の変化
- 8.19%
- 1ヶ月の変化
- 263.77%
- 6ヶ月の変化
- 206.10%
- 1年の変化
- 100.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K