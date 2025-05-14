Moedas / CHEK
CHEK: Check-Cap Ltd
2.51 USD 0.19 (8.19%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CHEK para hoje mudou para 8.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.04 e o mais alto foi 2.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Check-Cap Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CHEK Notícias
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,11%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- Ações da Check-Cap disparam após acordo de fusão com MBody AI
- Check-Cap stock soars on merger agreement with MBody AI
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Tesla Shares Spike Higher - aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Check-Cap anuncia fusão com MBody AI para impulsionar força de trabalho com IA incorporada
- Check-Cap to merge with MBody AI in embodied AI workforce push
- Check-Cap claims BMO’s Chris Taves Illegally Attacks Israeli NASDAQ-Listed Company During Wartime
- Check-Cap receives Nasdaq non-compliance letter
- Apollo Technology Capital Corporation Poses Questions That MediPharm Shareholders Should Ask on Management’s Conference Call with Shareholders
Faixa diária
2.04 2.63
Faixa anual
0.56 3.13
- Fechamento anterior
- 2.32
- Open
- 2.06
- Bid
- 2.51
- Ask
- 2.81
- Low
- 2.04
- High
- 2.63
- Volume
- 1.969 K
- Mudança diária
- 8.19%
- Mudança mensal
- 263.77%
- Mudança de 6 meses
- 206.10%
- Mudança anual
- 100.80%
