CHEK: Check-Cap Ltd

2.52 USD 0.40 (18.87%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHEK за сегодня изменился на 18.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.22, а максимальная — 2.88.

Следите за динамикой Check-Cap Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.22 2.88
Годовой диапазон
0.56 3.13
Предыдущее закрытие
2.12
Open
2.59
Bid
2.52
Ask
2.82
Low
2.22
High
2.88
Объем
11.048 K
Дневное изменение
18.87%
Месячное изменение
265.22%
6-месячное изменение
207.32%
Годовое изменение
101.60%
