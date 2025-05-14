Валюты / CHEK
CHEK: Check-Cap Ltd
2.52 USD 0.40 (18.87%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHEK за сегодня изменился на 18.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.22, а максимальная — 2.88.
Следите за динамикой Check-Cap Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CHEK
Дневной диапазон
2.22 2.88
Годовой диапазон
0.56 3.13
- Предыдущее закрытие
- 2.12
- Open
- 2.59
- Bid
- 2.52
- Ask
- 2.82
- Low
- 2.22
- High
- 2.88
- Объем
- 11.048 K
- Дневное изменение
- 18.87%
- Месячное изменение
- 265.22%
- 6-месячное изменение
- 207.32%
- Годовое изменение
- 101.60%
