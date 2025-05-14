货币 / CHEK
CHEK: Check-Cap Ltd
2.32 USD 0.20 (7.94%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CHEK汇率已更改-7.94%。当日，交易品种以低点2.25和高点2.44进行交易。
关注Check-Cap Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHEK新闻
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- 美国股市上涨；截至收盘道琼斯工业平均指数上涨0.11%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- Check-Cap股价因与MBody AI达成合并协议而飙升
- Check-Cap stock soars on merger agreement with MBody AI
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Tesla Shares Spike Higher - aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Check-Cap将与MBody AI合并，进军人工智能自主劳动力市场
- Check-Cap to merge with MBody AI in embodied AI workforce push
- Check-Cap claims BMO’s Chris Taves Illegally Attacks Israeli NASDAQ-Listed Company During Wartime
- Check-Cap receives Nasdaq non-compliance letter
- Apollo Technology Capital Corporation Poses Questions That MediPharm Shareholders Should Ask on Management’s Conference Call with Shareholders
日范围
2.25 2.44
年范围
0.56 3.13
- 前一天收盘价
- 2.52
- 开盘价
- 2.29
- 卖价
- 2.32
- 买价
- 2.62
- 最低价
- 2.25
- 最高价
- 2.44
- 交易量
- 605
- 日变化
- -7.94%
- 月变化
- 236.23%
- 6个月变化
- 182.93%
- 年变化
- 85.60%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值