통화 / CHEK
CHEK: Check-Cap Ltd
2.28 USD 0.23 (9.16%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CHEK 환율이 오늘 -9.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.22이고 고가는 2.48이었습니다.
Check-Cap Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHEK News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- 체크캡, 엠바디 AI와 합병 계약 체결에 급등
- Check-Cap stock soars on merger agreement with MBody AI
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Tesla Shares Spike Higher - aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Check-Cap, MBody AI와 합병…AI 인력 시장 진출
- Check-Cap to merge with MBody AI in embodied AI workforce push
- Check-Cap claims BMO’s Chris Taves Illegally Attacks Israeli NASDAQ-Listed Company During Wartime
- Check-Cap receives Nasdaq non-compliance letter
- Apollo Technology Capital Corporation Poses Questions That MediPharm Shareholders Should Ask on Management’s Conference Call with Shareholders
일일 변동 비율
2.22 2.48
년간 변동
0.56 3.13
- 이전 종가
- 2.51
- 시가
- 2.35
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- 저가
- 2.22
- 고가
- 2.48
- 볼륨
- 767
- 일일 변동
- -9.16%
- 월 변동
- 230.43%
- 6개월 변동
- 178.05%
- 년간 변동율
- 82.40%
20 9월, 토요일