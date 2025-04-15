Divisas / CGEM
CGEM: Cullinan Oncology Inc
5.93 USD 0.36 (5.72%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CGEM de hoy ha cambiado un -5.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.89, mientras que el máximo ha alcanzado 6.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cullinan Oncology Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGEM News
- H.C. Wainwright reitera calificación de Compra para acciones de Cullinan Oncology a 24 dólares
- H.C. Wainwright mantiene calificación de Compra para Cullinan Oncology a $24
- Cullinan Oncology stock gets Buy rating from H.C. Wainwright ahead of WCLC data
- Taiho Oncology to present updated zipalertinib data in lung cancer
- Cullinan Therapeutics Stock: Betting On Zipalertinib NDA Catalyst (NASDAQ:CGEM)
- InvestingPro’s Fair Value model predicted CGEM’s significant price correction
- Cullinan Oncology stock rating reiterated at Buy by Clear Street
- Cullinan expands autoimmune focus with new T cell engager license
- Taiho Oncology and Cullinan Therapeutics Announce Pivotal REZILIENT1 Phase 1/2 Data Published in the Journal of Clinical Oncology
- Cullinan Therapeutics to Host Analyst and Investor Event at 2025 ASCO Annual Meeting and Participate in Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- Cullinan Therapeutics, Taiho Pharmaceutical, and Taiho Oncology to Present Positive Results from Pivotal Phase 2b REZILIENT1 Trial of Zipalertinib at ASCO 2025
- Tesla, Nvidia, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), American Assets Trust (NYSE:AAT)
- Applied Digital Posts Weak Revenue, Joins Allegro MicroSystems And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
Rango diario
5.89 6.41
Rango anual
5.89 17.98
- Cierres anteriores
- 6.29
- Open
- 6.30
- Bid
- 5.93
- Ask
- 6.23
- Low
- 5.89
- High
- 6.41
- Volumen
- 944
- Cambio diario
- -5.72%
- Cambio mensual
- -20.93%
- Cambio a 6 meses
- -20.40%
- Cambio anual
- -64.53%
