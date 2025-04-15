QuotazioniSezioni
CGEM
CGEM: Cullinan Oncology Inc

6.20 USD 0.14 (2.21%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CGEM ha avuto una variazione del -2.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.14 e ad un massimo di 6.63.

Segui le dinamiche di Cullinan Oncology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.14 6.63
Intervallo Annuale
5.89 17.98
Chiusura Precedente
6.34
Apertura
6.30
Bid
6.20
Ask
6.50
Minimo
6.14
Massimo
6.63
Volume
1.847 K
Variazione giornaliera
-2.21%
Variazione Mensile
-17.33%
Variazione Semestrale
-16.78%
Variazione Annuale
-62.92%
