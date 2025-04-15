Valute / CGEM
CGEM: Cullinan Oncology Inc
6.20 USD 0.14 (2.21%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CGEM ha avuto una variazione del -2.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.14 e ad un massimo di 6.63.
Segui le dinamiche di Cullinan Oncology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CGEM News
- H.C. Wainwright conferma il rating Buy su Cullinan Oncology a $24
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cullinan Oncology stock at $24
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cullinan Oncology stock at $24
- Cullinan Oncology stock gets Buy rating from H.C. Wainwright ahead of WCLC data
- Taiho Oncology to present updated zipalertinib data in lung cancer
- Cullinan Therapeutics Stock: Betting On Zipalertinib NDA Catalyst (NASDAQ:CGEM)
- InvestingPro’s Fair Value model predicted CGEM’s significant price correction
- Cullinan Oncology stock rating reiterated at Buy by Clear Street
- Cullinan expands autoimmune focus with new T cell engager license
- Taiho Oncology and Cullinan Therapeutics Announce Pivotal REZILIENT1 Phase 1/2 Data Published in the Journal of Clinical Oncology
- Cullinan Therapeutics to Host Analyst and Investor Event at 2025 ASCO Annual Meeting and Participate in Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- Cullinan Therapeutics, Taiho Pharmaceutical, and Taiho Oncology to Present Positive Results from Pivotal Phase 2b REZILIENT1 Trial of Zipalertinib at ASCO 2025
- Tesla, Nvidia, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), American Assets Trust (NYSE:AAT)
- Applied Digital Posts Weak Revenue, Joins Allegro MicroSystems And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
Intervallo Giornaliero
6.14 6.63
Intervallo Annuale
5.89 17.98
- Chiusura Precedente
- 6.34
- Apertura
- 6.30
- Bid
- 6.20
- Ask
- 6.50
- Minimo
- 6.14
- Massimo
- 6.63
- Volume
- 1.847 K
- Variazione giornaliera
- -2.21%
- Variazione Mensile
- -17.33%
- Variazione Semestrale
- -16.78%
- Variazione Annuale
- -62.92%
21 settembre, domenica