CGEM: Cullinan Oncology Inc
6.29 USD 0.06 (0.94%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CGEM за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.23, а максимальная — 6.46.
Следите за динамикой Cullinan Oncology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CGEM
- H.C. Wainwright подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Cullinan Oncology с целевой ценой $24
- Cullinan Oncology stock gets Buy rating from H.C. Wainwright ahead of WCLC data
- Taiho Oncology to present updated zipalertinib data in lung cancer
- Cullinan Therapeutics Stock: Betting On Zipalertinib NDA Catalyst (NASDAQ:CGEM)
- InvestingPro’s Fair Value model predicted CGEM’s significant price correction
- Cullinan Oncology stock rating reiterated at Buy by Clear Street
- Cullinan expands autoimmune focus with new T cell engager license
- Taiho Oncology and Cullinan Therapeutics Announce Pivotal REZILIENT1 Phase 1/2 Data Published in the Journal of Clinical Oncology
- Cullinan Therapeutics to Host Analyst and Investor Event at 2025 ASCO Annual Meeting and Participate in Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- Cullinan Therapeutics, Taiho Pharmaceutical, and Taiho Oncology to Present Positive Results from Pivotal Phase 2b REZILIENT1 Trial of Zipalertinib at ASCO 2025
- Tesla, Nvidia, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), American Assets Trust (NYSE:AAT)
- Applied Digital Posts Weak Revenue, Joins Allegro MicroSystems And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
Дневной диапазон
6.23 6.46
Годовой диапазон
6.23 17.98
- Предыдущее закрытие
- 6.35
- Open
- 6.33
- Bid
- 6.29
- Ask
- 6.59
- Low
- 6.23
- High
- 6.46
- Объем
- 1.334 K
- Дневное изменение
- -0.94%
- Месячное изменение
- -16.13%
- 6-месячное изменение
- -15.57%
- Годовое изменение
- -62.38%
