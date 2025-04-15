Devises / CGEM
CGEM: Cullinan Oncology Inc
6.20 USD 0.14 (2.21%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CGEM a changé de -2.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.14 et à un maximum de 6.63.
Suivez la dynamique Cullinan Oncology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CGEM Nouvelles
- H.C. Wainwright maintient sa recommandation d’achat sur Cullinan Oncology à 24$
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cullinan Oncology stock at $24
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cullinan Oncology stock at $24
- Cullinan Oncology stock gets Buy rating from H.C. Wainwright ahead of WCLC data
- Taiho Oncology to present updated zipalertinib data in lung cancer
- Cullinan Therapeutics Stock: Betting On Zipalertinib NDA Catalyst (NASDAQ:CGEM)
- InvestingPro’s Fair Value model predicted CGEM’s significant price correction
- Cullinan Oncology stock rating reiterated at Buy by Clear Street
- Cullinan expands autoimmune focus with new T cell engager license
- Taiho Oncology and Cullinan Therapeutics Announce Pivotal REZILIENT1 Phase 1/2 Data Published in the Journal of Clinical Oncology
- Cullinan Therapeutics to Host Analyst and Investor Event at 2025 ASCO Annual Meeting and Participate in Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- Cullinan Therapeutics, Taiho Pharmaceutical, and Taiho Oncology to Present Positive Results from Pivotal Phase 2b REZILIENT1 Trial of Zipalertinib at ASCO 2025
Range quotidien
6.14 6.63
Range Annuel
5.89 17.98
- Clôture Précédente
- 6.34
- Ouverture
- 6.30
- Bid
- 6.20
- Ask
- 6.50
- Plus Bas
- 6.14
- Plus Haut
- 6.63
- Volume
- 1.847 K
- Changement quotidien
- -2.21%
- Changement Mensuel
- -17.33%
- Changement à 6 Mois
- -16.78%
- Changement Annuel
- -62.92%
20 septembre, samedi