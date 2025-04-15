通貨 / CGEM
CGEM: Cullinan Oncology Inc
6.34 USD 0.41 (6.91%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CGEMの今日の為替レートは、6.91%変化しました。日中、通貨は1あたり6.01の安値と6.40の高値で取引されました。
Cullinan Oncology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGEM News
- H.C.ワインライトがカリナン・オンコロジー株に対する「買い」評価を24ドルで維持
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cullinan Oncology stock at $24
- Cullinan Oncology stock gets Buy rating from H.C. Wainwright ahead of WCLC data
- Taiho Oncology to present updated zipalertinib data in lung cancer
- Cullinan Therapeutics Stock: Betting On Zipalertinib NDA Catalyst (NASDAQ:CGEM)
- InvestingPro’s Fair Value model predicted CGEM’s significant price correction
- Cullinan Oncology stock rating reiterated at Buy by Clear Street
- Cullinan expands autoimmune focus with new T cell engager license
- Taiho Oncology and Cullinan Therapeutics Announce Pivotal REZILIENT1 Phase 1/2 Data Published in the Journal of Clinical Oncology
- Cullinan Therapeutics to Host Analyst and Investor Event at 2025 ASCO Annual Meeting and Participate in Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- Cullinan Therapeutics, Taiho Pharmaceutical, and Taiho Oncology to Present Positive Results from Pivotal Phase 2b REZILIENT1 Trial of Zipalertinib at ASCO 2025
- Tesla, Nvidia, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), American Assets Trust (NYSE:AAT)
- Applied Digital Posts Weak Revenue, Joins Allegro MicroSystems And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
1日のレンジ
6.01 6.40
1年のレンジ
5.89 17.98
- 以前の終値
- 5.93
- 始値
- 6.11
- 買値
- 6.34
- 買値
- 6.64
- 安値
- 6.01
- 高値
- 6.40
- 出来高
- 2.186 K
- 1日の変化
- 6.91%
- 1ヶ月の変化
- -15.47%
- 6ヶ月の変化
- -14.90%
- 1年の変化
- -62.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K