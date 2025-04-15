Währungen / CGEM
CGEM: Cullinan Oncology Inc
6.48 USD 0.14 (2.21%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CGEM hat sich für heute um 2.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.14 bis zu einem Hoch von 6.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cullinan Oncology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.14 6.55
Jahresspanne
5.89 17.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.34
- Eröffnung
- 6.30
- Bid
- 6.48
- Ask
- 6.78
- Tief
- 6.14
- Hoch
- 6.55
- Volumen
- 642
- Tagesänderung
- 2.21%
- Monatsänderung
- -13.60%
- 6-Monatsänderung
- -13.02%
- Jahresänderung
- -61.24%
