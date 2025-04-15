货币 / CGEM
CGEM: Cullinan Oncology Inc
6.29 USD 0.06 (0.94%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CGEM汇率已更改-0.94%。当日，交易品种以低点6.23和高点6.46进行交易。
关注Cullinan Oncology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CGEM新闻
- H.C. Wainwright维持Cullinan Oncology股票24美元买入评级
- Cullinan Oncology stock gets Buy rating from H.C. Wainwright ahead of WCLC data
- Taiho Oncology to present updated zipalertinib data in lung cancer
- Cullinan Therapeutics Stock: Betting On Zipalertinib NDA Catalyst (NASDAQ:CGEM)
- InvestingPro’s Fair Value model predicted CGEM’s significant price correction
- Cullinan Oncology stock rating reiterated at Buy by Clear Street
- Cullinan expands autoimmune focus with new T cell engager license
- Taiho Oncology and Cullinan Therapeutics Announce Pivotal REZILIENT1 Phase 1/2 Data Published in the Journal of Clinical Oncology
- Cullinan Therapeutics to Host Analyst and Investor Event at 2025 ASCO Annual Meeting and Participate in Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- Cullinan Therapeutics, Taiho Pharmaceutical, and Taiho Oncology to Present Positive Results from Pivotal Phase 2b REZILIENT1 Trial of Zipalertinib at ASCO 2025
- Tesla, Nvidia, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), American Assets Trust (NYSE:AAT)
- Applied Digital Posts Weak Revenue, Joins Allegro MicroSystems And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
日范围
6.23 6.46
年范围
6.13 17.98
- 前一天收盘价
- 6.35
- 开盘价
- 6.33
- 卖价
- 6.29
- 买价
- 6.59
- 最低价
- 6.23
- 最高价
- 6.46
- 交易量
- 1.334 K
- 日变化
- -0.94%
- 月变化
- -16.13%
- 6个月变化
- -15.57%
- 年变化
- -62.38%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值