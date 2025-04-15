통화 / CGEM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CGEM: Cullinan Oncology Inc
6.20 USD 0.14 (2.21%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CGEM 환율이 오늘 -2.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.14이고 고가는 6.63이었습니다.
Cullinan Oncology Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGEM News
- 컬리난 온콜로지, H.C. 웨인라이트 ’매수’ 등급 재확인, 목표가 $24
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cullinan Oncology stock at $24
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cullinan Oncology stock at $24
- Cullinan Oncology stock gets Buy rating from H.C. Wainwright ahead of WCLC data
- Taiho Oncology to present updated zipalertinib data in lung cancer
- Cullinan Therapeutics Stock: Betting On Zipalertinib NDA Catalyst (NASDAQ:CGEM)
- InvestingPro’s Fair Value model predicted CGEM’s significant price correction
- Cullinan Oncology stock rating reiterated at Buy by Clear Street
- Cullinan expands autoimmune focus with new T cell engager license
- Taiho Oncology and Cullinan Therapeutics Announce Pivotal REZILIENT1 Phase 1/2 Data Published in the Journal of Clinical Oncology
- Cullinan Therapeutics to Host Analyst and Investor Event at 2025 ASCO Annual Meeting and Participate in Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- Cullinan Therapeutics, Taiho Pharmaceutical, and Taiho Oncology to Present Positive Results from Pivotal Phase 2b REZILIENT1 Trial of Zipalertinib at ASCO 2025
- Tesla, Nvidia, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), American Assets Trust (NYSE:AAT)
- Applied Digital Posts Weak Revenue, Joins Allegro MicroSystems And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
일일 변동 비율
6.14 6.63
년간 변동
5.89 17.98
- 이전 종가
- 6.34
- 시가
- 6.30
- Bid
- 6.20
- Ask
- 6.50
- 저가
- 6.14
- 고가
- 6.63
- 볼륨
- 1.847 K
- 일일 변동
- -2.21%
- 월 변동
- -17.33%
- 6개월 변동
- -16.78%
- 년간 변동율
- -62.92%
20 9월, 토요일