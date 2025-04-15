Dövizler / CGEM
CGEM: Cullinan Oncology Inc
6.20 USD 0.14 (2.21%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CGEM fiyatı bugün -2.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.14 ve Yüksek fiyatı olarak 6.63 aralığında işlem gördü.
Cullinan Oncology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CGEM haberleri
- H.C. Wainwright, Cullinan Oncology hissesi için Al tavsiyesini 24 dolar hedefle yineledi
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cullinan Oncology stock at $24
- Cullinan Oncology stock gets Buy rating from H.C. Wainwright ahead of WCLC data
- Taiho Oncology to present updated zipalertinib data in lung cancer
- Cullinan Therapeutics Stock: Betting On Zipalertinib NDA Catalyst (NASDAQ:CGEM)
- InvestingPro’s Fair Value model predicted CGEM’s significant price correction
- Cullinan Oncology stock rating reiterated at Buy by Clear Street
- Cullinan expands autoimmune focus with new T cell engager license
- Taiho Oncology and Cullinan Therapeutics Announce Pivotal REZILIENT1 Phase 1/2 Data Published in the Journal of Clinical Oncology
- Cullinan Therapeutics to Host Analyst and Investor Event at 2025 ASCO Annual Meeting and Participate in Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- Cullinan Therapeutics, Taiho Pharmaceutical, and Taiho Oncology to Present Positive Results from Pivotal Phase 2b REZILIENT1 Trial of Zipalertinib at ASCO 2025
- Tesla, Nvidia, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), American Assets Trust (NYSE:AAT)
- Applied Digital Posts Weak Revenue, Joins Allegro MicroSystems And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
Günlük aralık
6.14 6.63
Yıllık aralık
5.89 17.98
- Önceki kapanış
- 6.34
- Açılış
- 6.30
- Satış
- 6.20
- Alış
- 6.50
- Düşük
- 6.14
- Yüksek
- 6.63
- Hacim
- 1.847 K
- Günlük değişim
- -2.21%
- Aylık değişim
- -17.33%
- 6 aylık değişim
- -16.78%
- Yıllık değişim
- -62.92%
