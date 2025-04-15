Moedas / CGEM
CGEM: Cullinan Oncology Inc
6.09 USD 0.16 (2.70%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CGEM para hoje mudou para 2.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.01 e o mais alto foi 6.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Cullinan Oncology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CGEM Notícias
- H.C. Wainwright mantém recomendação de compra para ações da Cullinan Oncology a US$ 24
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cullinan Oncology stock at $24
- Cullinan Oncology stock gets Buy rating from H.C. Wainwright ahead of WCLC data
- Taiho Oncology to present updated zipalertinib data in lung cancer
- Cullinan Therapeutics Stock: Betting On Zipalertinib NDA Catalyst (NASDAQ:CGEM)
- InvestingPro’s Fair Value model predicted CGEM’s significant price correction
- Cullinan Oncology stock rating reiterated at Buy by Clear Street
- Cullinan expands autoimmune focus with new T cell engager license
- Taiho Oncology and Cullinan Therapeutics Announce Pivotal REZILIENT1 Phase 1/2 Data Published in the Journal of Clinical Oncology
- Cullinan Therapeutics to Host Analyst and Investor Event at 2025 ASCO Annual Meeting and Participate in Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- Cullinan Therapeutics, Taiho Pharmaceutical, and Taiho Oncology to Present Positive Results from Pivotal Phase 2b REZILIENT1 Trial of Zipalertinib at ASCO 2025
- Tesla, Nvidia, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), American Assets Trust (NYSE:AAT)
- Applied Digital Posts Weak Revenue, Joins Allegro MicroSystems And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
Faixa diária
6.01 6.25
Faixa anual
5.89 17.98
- Fechamento anterior
- 5.93
- Open
- 6.11
- Bid
- 6.09
- Ask
- 6.39
- Low
- 6.01
- High
- 6.25
- Volume
- 827
- Mudança diária
- 2.70%
- Mudança mensal
- -18.80%
- Mudança de 6 meses
- -18.26%
- Mudança anual
- -63.58%
