CATH: Global X S&P 500 Catholic Values ETF
El tipo de cambio de CATH de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.58, mientras que el máximo ha alcanzado 80.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X S&P 500 Catholic Values ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CATH News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CATH hoy?
Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) se evalúa hoy en 80.72. El instrumento se negocia dentro de -0.06%; el cierre de ayer ha sido 80.77 y el volumen comercial ha alcanzado 200. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CATH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global X S&P 500 Catholic Values ETF?
Global X S&P 500 Catholic Values ETF se evalúa actualmente en 80.72. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.34% y USD. Monitoree los movimientos de CATH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CATH?
Puede comprar acciones de Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) al precio actual de 80.72. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 80.72 o 81.02, mientras que 200 y -0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CATH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CATH?
Invertir en Global X S&P 500 Catholic Values ETF implica tener en cuenta el rango anual 58.39 - 81.42 y el precio actual 80.72. Muchos comparan 3.71% y 20.10% antes de colocar órdenes en 80.72 o 81.02. Estudie los cambios diarios de precios de CATH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X S&P 500 Catholic Values ETF?
El precio más alto de Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) en el último año ha sido 81.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 58.39 - 81.42, una comparación con 80.77 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X S&P 500 Catholic Values ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X S&P 500 Catholic Values ETF?
El precio más bajo de Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) para el año ha sido 58.39. La comparación con los actuales 80.72 y 58.39 - 81.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CATH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CATH?
En el pasado, Global X S&P 500 Catholic Values ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 80.77 y 16.34% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 80.77
- Open
- 80.77
- Bid
- 80.72
- Ask
- 81.02
- Low
- 80.58
- High
- 80.81
- Volumen
- 200
- Cambio diario
- -0.06%
- Cambio mensual
- 3.71%
- Cambio a 6 meses
- 20.10%
- Cambio anual
- 16.34%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8