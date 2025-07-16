CotizacionesSecciones
Divisas / CATH
Volver a Acciones

CATH: Global X S&P 500 Catholic Values ETF

80.72 USD 0.05 (0.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CATH de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.58, mientras que el máximo ha alcanzado 80.81.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X S&P 500 Catholic Values ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CATH News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CATH hoy?

Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) se evalúa hoy en 80.72. El instrumento se negocia dentro de -0.06%; el cierre de ayer ha sido 80.77 y el volumen comercial ha alcanzado 200. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CATH en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Global X S&P 500 Catholic Values ETF?

Global X S&P 500 Catholic Values ETF se evalúa actualmente en 80.72. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.34% y USD. Monitoree los movimientos de CATH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CATH?

Puede comprar acciones de Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) al precio actual de 80.72. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 80.72 o 81.02, mientras que 200 y -0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CATH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CATH?

Invertir en Global X S&P 500 Catholic Values ETF implica tener en cuenta el rango anual 58.39 - 81.42 y el precio actual 80.72. Muchos comparan 3.71% y 20.10% antes de colocar órdenes en 80.72 o 81.02. Estudie los cambios diarios de precios de CATH en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X S&P 500 Catholic Values ETF?

El precio más alto de Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) en el último año ha sido 81.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 58.39 - 81.42, una comparación con 80.77 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X S&P 500 Catholic Values ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X S&P 500 Catholic Values ETF?

El precio más bajo de Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) para el año ha sido 58.39. La comparación con los actuales 80.72 y 58.39 - 81.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CATH en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CATH?

En el pasado, Global X S&P 500 Catholic Values ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 80.77 y 16.34% después de las acciones corporativas.

Rango diario
80.58 80.81
Rango anual
58.39 81.42
Cierres anteriores
80.77
Open
80.77
Bid
80.72
Ask
81.02
Low
80.58
High
80.81
Volumen
200
Cambio diario
-0.06%
Cambio mensual
3.71%
Cambio a 6 meses
20.10%
Cambio anual
16.34%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8