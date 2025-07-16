KurseKategorien
CATH: Global X S&P 500 Catholic Values ETF

80.94 USD 0.17 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CATH hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.58 bis zu einem Hoch von 80.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X S&P 500 Catholic Values ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CATH News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CATH heute?

Die Aktie von Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) notiert heute bei 80.94. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 80.77 und das Handelsvolumen erreichte 204. Das Live-Chart von CATH zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CATH Dividenden?

Global X S&P 500 Catholic Values ETF wird derzeit mit 80.94 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CATH zu verfolgen.

Wie kaufe ich CATH-Aktien?

Sie können Aktien von Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) zum aktuellen Kurs von 80.94 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 80.94 oder 81.24 platziert, während 204 und 0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CATH auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CATH-Aktien?

Bei einer Investition in Global X S&P 500 Catholic Values ETF müssen die jährliche Spanne 58.39 - 81.42 und der aktuelle Kurs 80.94 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.00% und 20.43%, bevor sie Orders zu 80.94 oder 81.24 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CATH.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X S&P 500 Catholic Values ETF?

Der höchste Kurs von Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) im vergangenen Jahr lag bei 81.42. Innerhalb von 58.39 - 81.42 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 80.77 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X S&P 500 Catholic Values ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X S&P 500 Catholic Values ETF?

Der niedrigste Kurs von Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) im Laufe des Jahres betrug 58.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 80.94 und der Spanne 58.39 - 81.42 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CATH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CATH statt?

Global X S&P 500 Catholic Values ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 80.77 und 16.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
80.58 80.94
Jahresspanne
58.39 81.42
Vorheriger Schlusskurs
80.77
Eröffnung
80.77
Bid
80.94
Ask
81.24
Tief
80.58
Hoch
80.94
Volumen
204
Tagesänderung
0.21%
Monatsänderung
4.00%
6-Monatsänderung
20.43%
Jahresänderung
16.66%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8